ORF 1 01:55 bis 02:35 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando In einer besseren Welt CDN 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ein Senator wird entführt. Team One findet schnell heraus, dass er sich für den Bau eines Flughafens eingesetzt hatte und es sich bei den Entführern um zwei Bauern handelt, die auf dem Land leben, auf dem der neue Flughafen errichtet werden soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dillon (Ed Lane) Amy Jo Johnson (Jules Callaghan) David Paetkau (Sam Braddock) Sergio Di Zio (Mike Scarlatti) Olunike Adeliyi (Leah Kerns) Enrico Colantoni (Gregory Parker) Tattiawna Jones (Winnie Camden) Originaltitel: Flashpoint Regie: Stefan Pleszczynski Drehbuch: Larry Bambrick, Alex Levine Kamera: Stephen Reizes Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16