ORF 1 20:15 bis 21:05 Dokusoap Undercover Boss ARBÖ A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken ARBÖ Gerald Kumnig (50), Geschäftsführer des österreichischen Verkehrsclubs ARBÖ, verwandelt sich in einen Rocker. Mit Langhaarperücke getarnt versucht er sich als Probearbeiter und die wilde Undercover Mission kann beginnen. Doch beherrscht der Undercover Boss, was auf ihn zukommt? Geralds erste Lehrmeisterin: Sabrina. Sie leitet ein ARBÖ-Prüfzentrum in Tirol. Die größte Herausforderung des Tages: Ölstandmessen. Aber wie soll das funktionieren, wenn das Auto keinen Ölstab hat? Boss Gerald ist verzweifelt. Am zweiten Tag der Undercover Mission zeigt der Motorrad-Fan Gerald nicht gerade großes Geschick im Umgang mit seinem Lieblingsspielzeug. Beim Reifenwechsel knallt das Motorrad zu Boden. Malheur vertuschen oder Mitarbeiter Martin einweihen? Nächster Stopp: ein Prüfzentrum in der Steiermark. Hier darf Lehrling Fluxi den Undercover Boss herumkommandieren. Gerald muss sich mit dem Rasenmäher anfreunden, der beinahe den Pannendienst benötigt. Oder war es am Ende doch menschliches Versagen? Bei Mitarbeiter Peter begeht der Undercover Boss einen Kapitalfehler: er vergisst, die Handbremse zu lösen. Wie der Lehrmeister wohl darauf reagiert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Undercover Boss