ORF 1 18:00 bis 18:25 Trickserie Die Simpsons Das ist alles nur Lisas Schuld USA 2002 Dolby Untertitel Eine Telefonrechung über 400 Dollar flattert bei den Simpsons ins Haus. Lisa gesteht, einen Anruf nach Brasilien getätigt zu haben. Sie ist auf der Suche nach dem Waisenkind Renaldo, zu dem sie vor einiger Zeit den Kontakt verloren hat. Die Simpsons entschließen sich zu einer Reise nach Südamerika, um Lisa bei ihrer Suche zu helfen. Dabei gerät Homer in die Gewalt von Kidnappern, die für seine Freilassung 50.000 Dollar fordern. Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Steven Dean Moore Drehbuch: Bob Bendetson Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6