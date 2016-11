ORF 1 16:00 bis 16:20 Comedyserie The Big Bang Theory Milch mit Valium USA 2008 Stereo Untertitel 16:9 Merken Penny erzählt Leonard bei ihrem ersten Date, dass sie einen College-Abschluss habe, um seinen Ansprüchen gerecht zu werden. Wieder zu Hause angekommen, scheitert Leonard mit seinen Kussversuchen, weil er erkennt, dass seine Freunde eine Kamera im Hausflur installiert haben ... Später vertraut sich Penny Sheldon an. Der kommt jedoch nicht damit klar, ein Geheimnis mit sich herumzutragen und seine nervösen Ticks schlagen durch - die Lösung: ein Glas mit Milch und Valium. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Kaley Cuoco (Penny) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Carol Ann Susi (Debbie Wolowitz) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: David Goetsch, Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver