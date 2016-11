ORF 1 14:15 bis 14:35 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine 37 Minuten USA 2009 Stereo Untertitel 16:9 Merken J.D. nimmt eine Stelle im St. Vincent Krankenhaus an, um in der Nähe seines Sohnes zu leben. Am Härtesten trifft das seinen Freund Turk, doch auch der Hausmeister ist betrübt, denn er hasst Veränderungen ... Dr. Cox hat sich Denise ausgesucht und behandelt sie mit unnachgiebiger Strenge, was Elliot ärgert, da sie merkt, dass hinter Cox' extrem schlechter Laune die Trauer darüber steckt, dass J.D. das Krankenhaus verlassen wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (Hausmeister) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Zach Braff Drehbuch: Neil Goldman Kamera: Rick Blue Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12