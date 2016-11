ORF 1 10:00 bis 12:05 Show Die große Chance der Chöre A 2016 Wh. im Nachtprogramm, ORF1 Stereo Untertitel 16:9 Merken Von Pop bis Volksmusik, von Musical bis Klassik, von Rock bis Schlager - "Die große Chance der Chöre" präsentiert ein breites Spektrum heimischer Musikschaffender. Chöre aus allen Bundesländern wetteifern um das Weiterkommen in die Live-Shows und müssen dafür die Jury, bestehend aus Oliver Pocher, Dorretta Carter, Fräulein Mai und Ramesh Nair von ihren gesanglichen Qualitäten überzeugen. Und die Anforderungen sind hoch, denn der Siegerchor der Finalshow darf sich über 50.000 Euro freuen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andi Knoll Gäste: Gäste: Most Wanted, Steirischer Jägerchor, Beat Poetry Club, MHS St. Johann, Fräulein Kokett, NMS Gerlitz feat. Sharron Levy. Jury: Oliver Pocher, Dorretta Carter, Fräulein Mai, Ramesh Nair Originaltitel: Die große Chance der Chöre