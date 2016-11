ORF 3 22:10 bis 22:45 Dokumentation Im Brennpunkt Kuba: Ende der US-Sanktionen? Kuba: Ende der US-Sanktionen? 2016 2016-11-04 12:45 Stereo Untertitel 16:9 Merken Für mehr als 50 Jahre herrschte Funkstille zwischen den USA und Kuba. 1960 verhängte US-Präsident Dwight D. Eisenhower ein Embargo gegen den Inselstaat, das in den Jahrzehnten darauf mehrmals verschärft und teilweise auch wieder gelockert wurde. Im vergangenen Jahr deutete sich nun eine Wende in der Beziehung zwischen den USA und Kuba an. Im Mai 2015 wurde Kuba von der vom US-Außenministerium geführte Liste der Terrorismus unterstützenden Länder gestrichen, wo es 1982 von US-Präsident Ronald Reagan aufgenommen wurde. Im Juli 2015 schließlich ein historischer Moment - USA und Kuba nehmen nach über 50 Jahren offiziell diplomatische Beziehungen auf. Die beiden Länder eröffneten Botschaften in Washington und Havanna, daraufhin wurden weitere Sanktionen abgebaut. So gab es etwa Erleichterungen im Bereich Finanzen, der Postverkehr wurde wieder aufgenommen und die Reisebestimmungen wurden aufgelockert. Das Handelsembargo, das der Wirtschaft nach Angaben von Kuba über 980 Milliarden Euro gekostet haben soll, besteht jedoch weiterhin - und daran dürfte sich vorübergehend auch nichts ändern. Zwar hat sich der noch amtierende US-Präsident Barack Obama für ein Ende des Handelsembargos ausgesprochen, um auch "die letzten Überbleibsel des Kalten Kriegs zu beerdigen", im US-Kongress, wo die Republikaner in beiden Kammern über eine Mehrheit verfügen, findet der Vorschlag jedoch keine Mehrheit. Moderation: Christoph Takacs In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Im Brennpunkt