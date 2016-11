ORF 2 00:05 bis 00:50 Serien Gomorrha Folge: 5 Kleingeld I, D 2014 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Mafiaserie Nach dem Aufstand hinter Gittern wird Don Pietro in ein Hochsicherheitsgefängnis überführt. Von dort aus ist es kaum mehr möglich, die Geschäfte zu leiten. Pietros Frau Donna Imma und sein Sohn Gennaro beginnen sich deshalb immer stärker an Pietros Stelle zu engagieren. Das größte Problem ist das 'Kleingeld'. Die Familie braucht dringend frische Ware für ihre Straßenhändler. Börsenhai Franco soll die Finanzierung besorgen. Doch Franco hat sich verspekuliert, ohne es der mächtigen Familie zu beichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marco D'Amore (Ciro Di Marzio) Fortunato Cerlino (Pietro Savastano) Marco Palvetti (Salvatore Conte) Salvatore Esposito (Genny Savastano) Maria Pia Calzone (Immacolata Savastano) Walter Lippa (Carlucciello ò Pescivendol) Ivan Boragine (Michele Casillo) Originaltitel: Gomorra Regie: Francesca Comencini Drehbuch: Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Roberto Saviano, Giovanni Bianconi Kamera: Paolo Carnera Musik: Mokadelic Altersempfehlung: ab 12