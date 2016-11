ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben Addams-Family-Musical-Premiere / "Häuptling Abendwind"-Premiere A 2016 2016-11-03 04:35 Stereo 16:9 Merken Werner Schneyder zu Gast im Studio: Werner Schneyder, der seine Vielseitigkeit selbst als "radikale Einseitigkeit" definiert, hätte zu seinem 80. Geburtstag, den er am 25. Januar 2017 begehen wird, Memoiren schreiben sollen. Das wollte er nicht. Er entschied sich nun, die Themen seines Lebens zu bestimmen und mit sich über deren gelungene und ungelungene Bewältigung ein Selbstgespräch zu beginnen. Manchmal erinnern sich die zwei Gesprächsteilnehmer linear, erzählen was war, konfliktfrei und harmonisch, manchmal beziehen sie Gegenpositionen, versuchen Selbstkritik und kommen zu pointierten Schlussfolgerungen. 23 Gespräche fügen sich wie Teile eines Mosaiks zu einer Person und deren Vita. Darüber und über sein bewegtes Leben spricht er in "heute leben" Addams-Family-Musical-Premiere: Das Musical um die TV-Kultserie der 1960er Jahre mit Uwe Kröger in der Hauptrolle feiert Premiere - "heute leben" berichtet. "Häuptling Abendwind"-Premiere: Stefano Bernardin und Hubsi Kramar treffen wieder aufeinander, diesmal in Nestroys bitterböser Komödie "Häuptling Abendwind", die am 4. November im Theater Akzent Premiere feiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Verena Scheitz Gäste: Gäste: Werner Schneyder (Kabarettist, Autor) Originaltitel: heute leben