ORF 2 11:50 bis 12:45 Magazin kreuz und quer Generation Dschihad Generation Dschihad Stereo 16:9 Merken Über die Radikalisierung Jugendlicher in Zeiten des globalen Terrors Die Flucht junger Menschen aus einer Welt, die sie überfordert, ausgrenzt und schlussendlich in einem völlig sinnentleerten Alltag zurücklässt, endet immer wieder in einer Radikalisierung. Immer wieder werden Jugendliche zu religiösen Fanatikern, IS-Kämpfern und Terroristen. Ein weltweites Phänomen, das mit brutalen Anschlägen zu einem Gefühl ständiger Bedrohung heranwächst. "Generation Dschihad" geht den Ursachen für diese Radikalisierung mitsamt ihren Auswirkungen auf den Grund und gibt Einblick in die Gedankenwelt jener, die sich auf der Suche nach ihrem Platz in der Gesellschaft in eine fundamentale Weltanschauung verirrt haben und so zur akuten Gefahr geworden sind. Ein Film von Magdalena Maier und Peter Kullmann In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kreuz & Quer

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 262 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:30 bis 12:30

Seit 46 Min. Thema

Magazin

3sat 11:45 bis 12:30

Seit 31 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 26 Min.