ORF 2 06:05 bis 06:30 Magazin Guten Morgen Österreich Gehirnjogging: Wie bringe ich meinen Geist in der Früh auf Touren? / Es werde Licht - Wie sehr uns Licht in der grauen Herbstzeit positiv beeinflusst A 2016 Stereo Live 16:9 "Guten Morgen Österreich" meldet sich am Donnerstagmorgen aus Spittal an der Drau. Die Stadt kann auf eine mehr als 800-jährige Geschichte zurückblicken, den Grundstein Spittals legten die Grafen von Ortenburg. Nach dem Aussterben der älteren Ortenburger 1418 hinterließen weitere bedeutende Herrschergeschlechter im Laufe der Jahrhunderte ihre Spuren in Spittal, unter ihnen auch die Habsburger, die Salamanca und die Porcia. Nach letzteren ist heute das Schloss als Wahrzeichen Spittals benannt, das oftmals als "schönster Renaissancebau nördlich der Alpen" bezeichnet wird. Tagesthema: "Gehirnjogging: Wie bringe ich meinen Geist in der Früh auf Touren?" Servicethema: "Es werde Licht - Wie sehr uns Licht in der grauen Herbstzeit positiv beeinflusst" Moderation: Eva Pölzl, Marco Ventre Originaltitel: Guten Morgen Österreich