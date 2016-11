BonGusto 02:20 bis 03:15 Magazin Backen! Backen mit den Früchten des Sommers D Merken Sommer - die schönste Zeit des Jahres. In leuchtend, frischen Farben hängen reife Beerenfrüchte in großer Anzahl an den Sträuchern und Pflanzen im heimischen Garten. Die Beerenlese läuft auf vollen Touren. Unsere Backexpertin Katrin Berwinkel verrät uns heute bei BACKEN! drei leckere Rezepte passend zu dieser herrlichen Jahreszeit und ihren schmackhaften, gesunden Früchten. Wer zudem wissen möchte, wie verschiedenste Früchte der Saison zu einer Sommer-Bowle weiterverarbeitet werden können, ist hier genau richtig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Backen!