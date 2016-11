Schweiz 2 01:55 bis 02:35 Serien Stalker Schrei nach Hilfe USA 2014 Dolby Digital HDTV Merken Eine vermummte Frau überfällt den Busfahrer Henry White nach Feierabend im Busdepot und verprügelt ihn. Damit nicht genug: Tags darauf schleicht sie sich in seine Wohnung, überwältigt ihn und nagelt seine Hände an seinem Bett fest. Die Frisörin Sophia Mason ist das nächste Opfer der Stalkerin. Janice und Jack finden heraus, dass Mason und White sich kennen müssen - und sie kennen ganz sicher auch ihre Angreiferin. Warum hegt die Frau einen solchen Hass auf die beiden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dylan McDermott (Jack Larsen) Maggie Q (Beth Davis) Victor Rasuk (Ben Caldwell) Mariana Klaveno (Janice Lawrence) Elisabeth Röhm (Amanda Taylor) Erik Stocklin (Perry Whitley) Tara Summers (Tracy Wright) Originaltitel: The Stalker Regie: Jeff T. Thomas Drehbuch: Kevin Williamson, Heather Zuhlke Kamera: Darran Tiernan Musik: John Frizzell Altersempfehlung: ab 16