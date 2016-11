Schweiz 2 23:30 bis 01:15 Actionfilm Let's Be Cops - Die Party-Bullen USA 2014 2016-11-03 02:35 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ryan (Jake Johnson) und Justin (Damon Wayans jr.) teilen eine Wohnung und das Gefühl, es im Leben zu nichts gebracht zu haben. Aus Ryans Footballkarriere ist nichts geworden, und auch als Schauspieler war er bislang erfolglos, Justin ist als Entwickler für Videospiele soeben mit einem Polizeigame gescheitert. Ein Missverständnis rückt dann aber das Selbstwertgefühl dieser jungen Männer in ungeahnte Höhen. Irrtümlich als Polizisten zu einer vermeintlichen Kostümparty aufgekreuzt, merken Ryan und Justin, dass ihnen die Uniform in Bars zu Gratisdrinks verhilft und bei ihren Mitmenschen zu ungewohntem Respekt. Eines führt zum anderen, und Ryan ersteigert auf eBay einen ausgemusterten Streifenwagen, kugelsichere Westen und weiteres Zubehör. Nicht aber Waffen - was dann zum Problem wird, als Ryan sich und seinen Partner in immer gefährlichere Situation bringt und sich mit einer Gangsterbande anlegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jake Johnson (Ryan) Damon Wayans jr. (Justin) Andy Garcia (Brolin) Rob Riggle (Segars) Nina Dobrev (Josie) James D'Arcy (Mossi) Keegan-Michael Key (Pupa) Originaltitel: Let's Be Cops Regie: Luke Greenfield Drehbuch: Luke Greenfield, Nicholas Thomas Kamera: Daryn Okada Musik: Christophe Beck, Jake Monaco Altersempfehlung: ab 12