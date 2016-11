Schweiz 2 11:45 bis 12:30 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 47 D 2009 Stereo Merken Christians schlechtes Gewissen gegenüber Ellen treibt ihn so weit, dass er sein Glück mit Alisa nicht richtig geniessen kann. Erschüttert von Ellens Gefühlsausbruch verspricht Christian, ihr zur Seite zu stehen. Alisa spürt, dass ihr Christian entgleitet. Ahnungsvoll will sie von ihm wissen, wie ihre Zukunft aussieht. Dana versucht, ihre Schuldgefühle in Alkohol zu ertränken. Sie gesteht Oskar ihr Wissen um seine Affäre mit Ellen und beichtet, dass sie es war, die Ellen in der brennenden Fabrik eingeschlossen hat. Oskar beschwört sie, niemandem etwas davon zu erzählen. Doch als Dana sieht, wie sehr Ellen leidet, will sie ihr die Wahrheit gestehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Nadine Warmuth (Ellen Burg) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Thomas Gumpert (Ludwig Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Jurij Neumann, Herbert Wüst Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Holger Rusch, Björn Behrens Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer

