Zur Zeit des Wilden Westens lebt die frühere Prostituierte Sarah (January Jones) mit ihrem Mann Miguel (Eduardo Noriega) unter ärmlichen Bedingungen auf einer unwirtlichen Farm in der Prärie von Arizona. Direkt neben ihrem Grundstück waltet der fanatische Sektenführer Josiah (Jason Isaacs) mit seinen ebenso fanatischen Anhängern. Der selbst ernannte Prophet hält sich für das Sprachrohr Gottes. Daraus leitet er das Recht ab willkürlich zu erniedrigen, zu vergewaltigen und zu morden. Auch seinen Nachbarn will er seinen Willen aufzwingen und sie von ihrem Land vertreiben. Doch die insgeheim von ihm begehrte Sarah und ihr Ehemann lassen sich nicht beirren. Zunächst muss sich Josiah Sheriff Jackson (Ed Harris) zuwenden. Dieser ziemlich exzentrische alte Mann wurde auf zwei vermisste Männer angesetzt, deren Spuren sich auf dem Land des Priesters verlieren. Beharrlich sucht Jackson nach Hinweisen, die seinen keimenden Verdacht gegen Josiah erhärten könnten. Zunächst aber wütet der Priester unbehelligt weiter. Unerkannt ermordet Josiah Nachbar Miguel. Lange wartet Sarah danach auf die Rückkehr ihres Mannes. Als sie die Hoffnung fast schon aufgegeben hat, findet sie mit der Leiche auch Hinweise, die auf den Mörder schliessen lassen. Sie packt ihr schönstes Kleid aus, kauft einige Schachteln Munition und begibt sich dann auf einen beispiellosen Rachefeldzug gegen den Propheten. Schauspieler: Ed Harris (Sheriff Jackson) January Jones (Sarah Ramírez) Jason Isaacs (Prophet Josiah) Eduardo Noriega (Miguel) Stephen Root (Hugh) Jason Aldean (Daniel) Vic Browder (Martin) Originaltitel: Sweetwater Regie: Logan Miller Drehbuch: Andrew McKenzie, Logan Miller, Noah Miller Kamera: Brad Shield Musik: Martin Davich Altersempfehlung: ab 12