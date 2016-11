Schweiz 1 15:00 bis 16:40 Liebesfilm Rosamunde Pilcher - Im Licht des Feuers D 2000 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Das Herrenhaus Edenvale Mansion und die dazugehörigen Ländereien sind hoch verschuldet und stehen vor der Zwangsversteigerung. Lady Catherine (Barbara Rütting), Witwe und Mutter zweier Töchter, ist zutiefst deprimiert. Es scheint keine Lösung zu geben für das Anwesen, das seit 250 Jahren im Familienbesitz ist. In einer stürmischen Nacht kommt es dann auch noch zu einer Brandkatastrophe. Die ältere Tochter Emily und ihr Mann George sterben bei dem Versuch, die Pferde aus den brennenden Stallungen zu retten. Der siebenjährige Christopher (Clemens Jakubetz) bleibt als Waise bei der Grossmutter zurück, die jetzt von der Polizei der Brandstiftung verdächtigt wird. Die Ankunft seiner Tante Julia (Mariella Ahrens) ist nicht nur für den kleinen Christopher ein Trost. Gar nicht einverstanden mit Julias Wunsch, sich ihres kleinen Neffen anzunehmen, ist deren Verlobter Gordon (Thure Riefenstein). Er ist dagegen, dass Julia aus Familiengründen ihre Karriere bei einem Londoner Verlag aufs Spiel setzt. Unterstützung findet Julia bei ihrem alten Jugendfreund Stephen (Nicolas König), dem Sohn des ehemaligen Gärtners auf Edenvale. Stephen hat inzwischen als Börsenspezialist ein Vermögen gemacht. Er und Julia kommen sich rasch näher, sehr zum Verdruss von Lady Catherine, die eine Beziehung der beiden unter allen Umständen verhindern will. Die Gründe für ihre Ablehnung Stephens liegen in der Vergangenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariella Ahrens (Julia) Barbara Rütting (Catherine) Nicolas König (Stephen) Clemens Jakubetz (Christopher) Eva Maria Meineke (Sophie) Thure Riefenstein (Gordon) Günter Clemens (Jonathan) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Im Licht des Feuers Regie: Hans Werner Drehbuch: Astrid Meyer-Gossler, Rochus Bassauer Kamera: Martin Stingl Musik: Richard Blackford