"Mindestlohn oder Millionengehalt" - Wer bestimmt den Wert der Arbeit? 277 - ist einfach nur eine Zahl - aber sie trennt Welten! Die der ganz oben von der relativ weit unten in unserer Arbeitswelt. Der Chef eines DAX-Konzerns verdient bei uns im Durchschnitt 400.000 Euro im Monat, die Friseurin, die nach Mindestlohn bezahlt wird kommt auf nicht ganz 1.500 Euro. Ein Manager trägt mehr Verantwortung, hat eine längere Ausbildung, Wissen und Fähigkeiten, die nicht jeder hat - und das muss entsprechend bezahlt werden, so lauten die gängigen Argumente. Die Friseurin hat vielleicht drei Kinder, die sie allein erzieht - aber dem Steuerzahler will sie auch nicht auf der Tasche liegen. Und trotzdem ist ihre Arbeit weniger wert, jedenfalls auf dem Gehaltszettel. Aber kann man den Wert der Arbeit tatsächlich in Euro und Cent messen? Nein? Wie bestimmen wir ihn dann? Und wenn ja - sind diese Unterschiede gerechtfertigt? Gehört zu einer Marktwirtschaft? Wer legt das fest, wer wie viel verdient? Und was sagt das über den Wert der Arbeit aus? Den Wert für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, die Familie, für mich selbst. Wie leben die Menschen an den beiden Enden der Lohnstatistik? Und was sagt uns die Wissenschaft - die Ökonomen, die Psychologen, die Philosophen?