Bayern 2 18:05 bis 18:30 Sonstiges IQ - Wissenschaft und Forschung Risikofaktor Aluminium? Streit um die Gefährlichkeit eines Leichtmetalls Merken Das Leichtmetall Aluminium: Aus unserem Alltag ist es nicht wegzudenken. In unterschiedlichen chemischen Verbindungen findet sich "Alu" unter anderem auch in Kosmetika, in Nahrungsmitteln und selbstverständlich in vielen Gegenständen des alltäglichen Bedarfs. In Konzentrationen, die allgemein als unbedenklich gelten. In hohen Dosen ist Aluminium allerdings unbestritten ein Nervengift. Doch kann das Metall auch schon in geringer Dosis für den Menschen gefährlich sein? Immer wieder wird über einen möglichen Zusammenhang zwischen schweren Krankheiten wie Alzheimer oder Brustkrebs spekuliert. Und auch wenn es derzeit keine eindeutigen wissenschaftlichen Belege dafür gibt, dass Aluminium ursächlich an der Entstehung dieser Krankheiten beteiligt ist - es bleibt ein potentieller "Giftstoff", und vorgeschriebene Grenzwerte sollte man nach Ansicht von Experten unbedingt einhalten. Im Alltag haben wir zum Glück oft die Wahl: Mit oder ohne Alu? In Google-Kalender eintragen