Bayern 2 10:05 bis 12:00 Sonstiges Notizbuch Schutzschild oder Entwicklungsbremse? Alpenplan in Gefahr Merken Der Streit um die Ausweitung des Skigebiets am Riedberger Horn im Allgäu hat den Bayerische Alpenplan wieder in den Fokus gerückt. 44 Jahre hat er dafür gesorgt, dass die Naturlandschaft des bayerischen Alpenraums weitgehend erhalten geblieben ist. Der Bayerischer Alpenplan - er war der Garant einer naturverträglichen Landesplanung. Manchen jedoch ging und geht das Regelwerk zu weit. Das zeigen die Debatten ums Riedberger Horn, denn die betroffenen Gemeinden fühlen sich gegängelt. Eingriffe und Änderungen müssten möglich sein, so argumentieren sie, damit sich die Orte entwickeln können. Das erinnert an 1971, als unter anderem auf dem Wendelstein auf einer großen Konferenz ähnlich diskutiert wurde. Der erste Umweltminister überhaupt in Deutschland, Max Streibl, setzte sich damals für den Alpenplan ein; er wurde zu einem einzigartigen Instrument, für das Bayern auch aus dem Ausland bewundert wird. Denn die Realität zeigt: Der Alpenplan verhindert Entwicklung nicht, sondern sorgt dafür, dass diese nachhaltig und naturverträglich erfolgt. Gerade in der Kernzone C des bayerischen Alpengebiets soll Freiraum bleiben für Naturerholung ohne Anlagen oder Lifte. Doch der Alpentourismus boomt mehr denn je, die Suche nach Natur und Erholung ist so verbreitet wie nie zuvor. Gibt es einen dritten Weg, um aus dem Alpenplan neue Inspirationen für die Zukunft zu bekommen? Der Alpenplan - "Schutzschild oder Entwicklungsbremse?", ein Notizbuch "Nah dran" von Georg Bayerle. In Google-Kalender eintragen