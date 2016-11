WDR 11:55 bis 12:45 Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2006 Stereo Untertitel Live TV Merken Ubanga ist ein Muttersöhnchen! Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem der Schimpansenjunge von seiner Mutter getrennt werden soll. Veränderungen stehen auch den Straußen und Pinselohrschweinen bevor: Sie werden den Winter drinnen verbringen - ganz gemütlich im warmen Afrikahaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.

