Servus TV 01:25 bis 02:40 Show Marianne Mendt in Concert "That's EntertainMENDT" A 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Gemeinsam mit Freunden und Wegbegleitern wie Viktor Gernot, Angelika Milster, Wolfgang Böck, und Erwin Steinhauer feierte Marianne Mendt 2014 ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Musikalische Live-Auftritte, Sketche und Rückblenden zeichneten dabei ein beeindruckendes Bild ihrer Karriere nach. ServusTV zeigt den Mitschnitt des Gala-Abends "That's EntertainMENDT" in der Wiener Stadthalle - eine Show, geprägt vom Spirit des Jazz sowie der glänzenden Leistung der musikalischen Gäste und der MM Big Band. Ein Konzertfilm von Rudi Dolezal. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Marianne Mendt in Concert