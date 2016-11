Servus TV 18:15 bis 19:10 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Ein Paradies für Tiere - Afrikas wildes Herz - Feuer Ein Paradies für Tiere - Afrikas wildes Herz - Feuer GB 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Afar-Senke gleicht einer fremdartigen Landschaft von Vulkanen und großen Salzpfannen. Sie ist gekennzeichnet durch starke Temperaturschwankungen. Im benachbarten Hochland haben 30 Millionen Jahre Vulkanaktivität mit einer halben Million Kubikkilometern Lava eine unberechenbare Landschaft erschaffen. Um in dieser Umgebung zu überleben, haben die Tiere erstaunliche Strategien entwickelt. Dscheladas nutzen ihre außergewöhnliche Wendigkeit, um sich an den schwindelerregenden Steilhängen zu bewegen. Die Äthiopischen Wölfe leben - im Gegensatz zu ihren Artgenossen in Europa - als einsame Jäger. Im Westen wandelt sich die Natur vom Grasland zum wahrhaften afrikanischen Dschungel. Das Ruwenzori-Gebirge - eingehüllt in Nebel - bietet den größten Primaten, den Berggorillas, Zuflucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Kamera: Justin Maguire Musik: Barnaby Taylor