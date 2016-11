Servus TV 14:00 bis 14:58 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1989 Stereo 16:9 HDTV Merken Siegfried Farnon und James Herriot machen sich Sorgen: David Braithwaite hat seine Frau und sein Kind verloren. Seitdem hat das Leben jeden Wert für den Farmer verloren. Dennoch bittet er Herriot um ein Gutachten seiner Schafzucht. Schnell wird klar, dass es um mehr geht als ein bloßes Gutachten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) John McGlynn (Calum Buchanan) Andrea Gibb (Deirdre McEwan) Charles Rea (Mr. Potts) Gabrielle Blunt (Mrs. Potts) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Bob Blagden Drehbuch: Alfred Shaughnessy Musik: Johnny Pearson