Servus TV 08:00 bis 08:55 Dokumentation Auf legendären Routen Durch den wilden Westen - Von Montana zum Rio Grande F 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Entdeckung und Besiedelung des Wilden Westens im 19. Jahrhundert stellt eine wichtiges Kapitel in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika dar. In Film und Literatur verewigt wurde der Wilde Westen zur Grundlage für den Amerikanischen Traum. Von Wyoming in Montana, über Colorado, New Mexico, Utah und Arizona, bis ans Ufer des Rio Grande in Texas spürt die Dokumentation dem Mythos des Wilden Westens nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythical Roads Regie: Michel Viotte Drehbuch: Michel Viotte Musik: Francoise Marchesseau

