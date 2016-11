RTL Plus 20:15 bis 21:00 Krimiserie Monk Mr. Monk erinnert sich an nichts USA 2006 Stereo Merken Mr. Monk ist nachts an einem Truck Stop mit einem Unbekannten verabredet - der Mann hat ihm Informationen zu Trudys Mörder versprochen. Als der geniale Detektiv bemerkt, dass sie gefälscht sind, schlägt ihn sein Gegenüber brutal nieder und befördert den bewusstlosen Monk auf einen Lkw. Als er an einer Tankstelle zu sich kommt, hat er sein Gedächtnis verloren - nicht jedoch seinen Spürsinn. Mitten auf dem Land in Wyoming versucht Monk rauszufinden, wer er ist und woher er kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Ted Levine (Capt. Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Traylor Howard (Natalie Teeger) Emmy Clarke (Julie Teeger) Laurie Metcalf (Cora) Charles Napier (Sheriff Bates) Originaltitel: Monk Regie: Steve Surjik Drehbuch: Andy Breckman Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12