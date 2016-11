Nick 06:10 bis 06:35 Trickserie Shimmer und Shine Auf der Bowlingbahn USA 2016 Merken Leah und Zac verbringen einen Tag auf der Bowlingbahn. Leah schafft es aber nicht, einen einzigen Pin umzuwerfen und Zac versucht seine Meisterkugel zu finden. Leah ruft Shimmer und Shine, damit sie ihr dabei helfen, ihr Spiel zu verbessern. Leahs drei Wünsche gehen zwar schief, doch am Ende schafft sie es trotzdem dadurch ihr Spiel zu verbessern und alle Pins umzuwerfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shimmer and Shine Musik: Bobby Tahouri