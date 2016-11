Nick 02:05 bis 02:30 Jugendserie Drake & Josh Folge: 8 Drake wird Rockstar USA 2004 Merken Drake gewinnt in einer Radiosendung Konzertkarten und eine Gitarre mit der Unterschrift seines Idols. Aus Versehen zerbricht Josh die Gitarre und muss nun irgendwie für Ersatz sorgen. Verzweifelt schleicht er sich während des Konzert in den Backstage-Bereich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Drake Bell (Drake Parker) Josh Peck (Josh Nichols) Nancy Sullivan (Audrey Parker-Nichols) Jonathan Goldstein (Walter Nichols) Miranda Cosgrove (Megan Parker) Troy Aguayo (Security Guard) Originaltitel: Drake & Josh Regie: Dan Schneider Drehbuch: Dan Schneider Musik: Scott Clausen Altersempfehlung: ab 6