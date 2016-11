Nick 22:15 bis 23:15 Serien Skins - Hautnah Everyone GB 2008 Merken Jal gesteht Michelle, dass sie das Kind von Chris abgetrieben hat. Michelle versucht jetzt so gut es geht für sie da zu sein, um sie wieder aufzubauen. Alle sind über den Tod von Chris betroffen. Da taucht Graham, der Vater von Chris bei Sid auf und verbietet ihm und seinen Freunden bei der Beerdigung anwesend zu sein. Sid ist darüber so erbost und schmiedet mit Tony den Plan, Chris samt Sarg zu entführen, damit sie und alle Freunde von Chris eine entsprechende Trauerfeier abhalten können. Als Jal und Michelle davon Wind kriegen, ermahnen sie sie, den Sarg zurück zu bringen. Während der Trauerfeier sind sie aber dann doch anwesend und entzünden zum Entsetzen der geladenen Trauergäste ein Feuerwerk. Doch Graham, Chris' Vater, hat am Ende ein Einsehen und versöhnt sich mit Jal. Maxxie und sein Freund James gehen nach London, um sich dort voll und ganz dem Tanz zu widmen. Anwar, der seine Prüfung nicht bestanden hat, wird von Maxxie darin bestärkt, mit nach London zu kommen. Jal wird sich auf ihre musikalische Karriere konzentrieren, Michelle studiert in York und Tony in Cardiff. Sid aber bekommt von Tony das Ticket für einen Flug nach New York, um dort nach seiner geliebten Cassie zu suchen. Wird er sie finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicholas Hoult (Tony Stonem) Joe Dempsie (Chris Miles) Mike Bailey (Sid Jenkins) Larissa Wilson (Jal Fazer) April Pearson (Michelle Richardson) Dev Patel (Anwar Kharral) Aimee-Ffion Edwards (Sketch) Originaltitel: Skins Regie: Charles Martin Drehbuch: an Elsley Musik: Matthew Simpson Altersempfehlung: ab 16