Nick 12:10 bis 12:40 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Folge: 142 Legenden aus Bikini Bottom - Hinterdeichler / Legenden aus Bikini Bottom - Sponge-Kan USA 2011 Merken Beim Quallenfischen fallen SpongeBob und Patrick eine Klippe herunter und landen unter einer Sippe von tiefsten Hinterdeichlern. Obwohl sich unsere Helden tapfer schlagen, was örtliche Sitten und Gebräuche angeht, hilft irgendwann nur noch die Flucht und nicht einmal die... Einmal mehr fließt SpongeBob schier über vor Zufriedenheit und Dankbarkeit, und einmal mehr geht er seinem Nachbarn Thaddäus damit gewaltig auf die Nerven. Einmal mehr bittet der den kleinen Schwamm darum, ihm nie mehr zu helfen und einmal mehr muss Thaddäus diese Bitte, Aug in Aug mit der Katastrophe, diesmal in Gestalt eines ausbrechenden Vulkans, zurücknehmen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg

