Nick 07:50 bis 08:20 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Neureich / Chorknaben USA 2008 Merken Neureich: SpongeBob findet per Zufall eine riesige Perle. Kurz darauf kauft ihm ein Juwelier das seltene Schmuckstück zu einem immens hohen Preis ab. SpongeBob schwimmt nun förmlich im Geld. Die Sache hat nur einen Haken: Auch die Schnorrer von Bikini Bottom haben von SpongeBobs neuem Reichtum Wind bekommen und buhlen mit allen Mitteln um seine Gunst - natürlich nicht ohne Hintergedanken... Chorknaben: Thaddäus möchte die vakante Stelle des Solisten beim Männergesangsverein von Bikini Bottom besetzen. Doch auch SpongeBob spürt den Sänger in sich. Wer von beiden wird wohl erwählt werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Drehbuch: Derek Drymon, Stephen Hillenburg, Derek Iversen, Nick Jennings, Aaron Springer

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 404 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 164 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 164 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 164 Min.