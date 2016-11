BR Fernsehen 16:15 bis 17:30 Regionales Wir in Bayern Lust auf Heimat Ziehung "Bayernlos" / "Kennst mi?" / Service: Berufsausbildung von Jugendlichen / Live-Kochen mit Andreas Geitl: Paprika-Schnitzel mit Birne und Knödel-Piccata D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Von Aschaffenburg bis Passau, von Kempten bis Hof - Bayern ist schön und hat viele Facetten. Das macht Bayern so liebens- und lebenswert. "Wir in Bayern" zeigt diese Vielfalt: bezaubernde Reiseziele, fast vergessenes Handwerk, interessante Menschen, gelebte Traditionen. Dazu gibt es nützliche Tipps für den Alltag und kulinarische Schmankerl. Präsentiert wird die Sendung im wöchentlichen Wechsel von Sabine Sauer und Michael Sporer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sabine Sauer Originaltitel: Wir in Bayern