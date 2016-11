Die unkonventionelle Schwester Anna wird dazu verdonnert, sich nur noch um die Finanzangelegenheiten ihrer evangelischen Diakoniestelle zu kümmern. Ihr erster Auftrag führt sie in ein Dorf, um ein Wirtshaus zu verkaufen, das der Diakonie vererbt wurde. Der "Weißblauer Engel" ist jedoch in Wahrheit ein Freudenhaus. Als Anna erfährt, dass das gesamte Dorf einem Freizeitpark weichen soll, sagt sie gemeinsam mit den fidelen Damen vom Haus "Weißlauer Engel" dem Baulöwen den Kampf an. In Google-Kalender eintragen