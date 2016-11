Tele 5 00:20 bis 02:10 Actionfilm Death Sentence - Todesurteil USA 2007 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken An Nick Humes (Kevin Bacon) Vita und Person gibt es keinen Makel: Er ist wohlgelittener Steuerzahler im Managementbereich und erfreut sich einer heilen Familienidylle. Diese wird ein für alle Mal zerstört, als eine ruchlose Straßengang seinen ältesten Sohn brutal ermordet - vor seinen Augen. Fortan treiben unerträgliche Trauer und Schmerz Hume bald zu einem neuen Ziel: Er will Rache an den Mördern nehmen, Richter, Jury und Henker selbst spielen und die Beteiligten für ihre grauenvolle Tat erbarmungslos büßen lassen.

Nach dem gleichnamigen Roman von Brian Garfield taucht "Saw"-Mastermind James Wan in den "Death Wish"-Kosmos ein. Sein kompromissloser Selbstjustizthriller mit Schockeranteilen nährt sich diesmal vom edlen Motiv des Familienschutzes. Schauspieler: Kevin Bacon (Nick Hume) Garrett Hedlund (Billy Darley) Kelly Preston (Helen Hume) John Goodman (Bones Darley) Jordan Garrett (Lucas Hume) Stuart Lafferty (Brendan Hume) Aisha Tyler (Detective Wallis) Originaltitel: Death Sentence Regie: James Wan Drehbuch: Ian Mackenzie Jeffers Kamera: John R. Leonetti Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 18