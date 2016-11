N24 Doku 04:05 bis 04:50 Dokumentation Alltag im All - Leben auf der ISS D 2015 Merken Ein halbes Jahr lebte Alexander Gerst 2014 auf der internationalen Raumstation ISS. Wie sah während dieser Zeit die "All"-tägliche Arbeit des deutschen Astronauten und gelernten Geophysikers aus? Die Dokumentation von N24-Reporter Mick Locher begleitet den Raumfahrer auf seiner ESA-Mission "Blue Dot". Faszinierende Aufnahmen aus dem Orbit und der ISS lassen uns Gerst an seinem ungewöhnlichen Arbeitsplatz erleben und zeigen, warum Forschung im All so wichtig ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alltag im All - Leben auf der ISS

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 445 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 255 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 175 Min. maybrit illner

Talkshow

ZDF 03:30 bis 04:30

Seit 55 Min.