N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Spannende Koffer-Logistik: Was passiert, damit das Gepäck nicht verloren geht? D 2015 Eine Urlaubsreise kann schnell zum Ärgernis werden, wenn der Koffer bei der Ausgabe nicht auf dem Gepäckband liegt. Welche logistische Herausforderung steckt hinter dem Koffertransport und was passiert, wenn das Gepäckstück doch einmal abhandengekommen ist? Außerdem: Wie sieht es hinter den Kulissen einer komplexen Ampelschaltung aus? Warum kann der Mittagsschlaf zum Lebensretter werden? Und: Woll- oder Funktionskleidung - was eignet sich bei extremen Wetterlagen am besten? Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder