Die Geschichte des Bergbaus ist auch eine Geschichte der Katastrophen. Jedes Jahr sterben Menschen bei Stolleneinstürzen oder unterirdischen Gasexplosionen, die meisten davon in China. Statistisch gesehen verunglückt hier jede Stunde ein Bergmann. In Deutschland werden die Spezialkräfte der Grubenwehr bei einer knallharten Ausbildung auf die riskanten Rettungseinsätze unter Tage vorbereitet. Die N24-Reportage wirft einen Blick in die sichersten und gefährlichsten Minen der Welt.