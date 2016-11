RTL NITRO 22:00 bis 22:25 Comedyserie Modern Family Ausschlaggebende Entscheidungen USA 2014 HDTV Merken Da der kleine Joe höchstwahrscheinlich eine Allergie gegen Tierhaare hat, müssen Gloria und Jay ihn eine Woche lang von Stella fernhalten. Jay fällt es äußerst schwer, seinen Hund so lange in Cams und Mitchells Obhut zu geben und lässt keine Gelegenheit aus, um zu kontrollieren, ob sich die beiden auch angemessen um das Tier kümmern. Als sich Joes Hautauschlag schlagartig verbessert, hat Jay keine andere Wahl, als Stella dauerhaft abzugeben. Nachdem er sich von Stella verabschiedet hat, kehrt er am Boden zerstört nach Hause zurück und macht eine überraschende Entdeckung: Joes Hautauschlag ist zurückgekehrt. Bedeutet dies etwa, dass der Kleine auf etwas anderes allergisch ist? Mitchell arbeitet für ein paar Tage vorübergehend in der Firma seines Vaters. Während Claire in der Firma unbeliebt ist - was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass sie für Jay immer die Mitarbeiter abmahnen muss - nimmt Mitchell die Arbeit nicht ganz so ernst und hat immer einen coolen Spruch parat, womit er bei seinen Kollegen punkten kann. Phil bereitet seinen neuen Assistenten Andy auf den anstehenden Tag der offenen Tür vor. Die beiden werden schnell zu einem eingespielten Team und verbringen schließlich auch ihre Freizeit miteinander, was Phil sehr entgegenkommt, wo er doch glaubt, dass sein pubertierender Sohn Luke gerade in einer Phase ist, in der er sich von seinem Vater entfernt. Je mehr Zeit Phil und Andy miteinander verbringen, desto eifersüchtiger wird Luke jedoch... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Jay Pritchett) Sofía Vergara (Gloria Delgado-Pritchett) Julie Bowen (Claire Dunphy) Ty Burrell (Phil Dunphy) Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) Eric Stonestreet (Cameron Tucker) Sarah Hyland (Haley Dunphy) Originaltitel: Modern Family Regie: Jeffrey Walker Drehbuch: Vali Chandrasekaran Altersempfehlung: ab 6