RTL NITRO 16:05 bis 16:50 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Der Guru USA 1996 2016-11-04 Derek Devlon, ein erfolgreicher Buchautor, der darüber schreibt, wie man Krisen in Chancen umwandelt, ist auf der Suche nach Bobby, da dieser einer seiner Vorzeigeschüler war. Augenscheinlich möchte er erfahren, was nun aus Bobby geworden ist und da dieser ihm blind vertraut, ahnt Bobby nichts Böses. Doch plötzlich gibt es eine Leiche und Bobby ist der Hauptverdächtige. So kommt für Reno der Verdacht auf, dass Devlon durch Bobby in Kontakt mit dem Mann treten wollte, um ihn dann töten zu können. Allerdings fehlen stichhaltige Beweise... Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Stephen J. Cannell (Lt. Donald "Dutch" Dixon) David Leisure (Derek Devlon) Michael D. Roberts (Det. Griswald) Bonnie Brewster (Marge Sawyer) Courtney Gebhart (Judy Carlin) Originaltitel: Renegade Regie: Jeff Woolnough Drehbuch: Stephen J. Cannell, Raymond Hartung Kamera: Jeffrey C. Mygatt Musik: Roger Neill