RTL NITRO 14:00 bis 14:25 Comedyserie King of Queens Folge: 81 Das Geisterhaus USA 2001 HDTV Arthur hat überhaupt keine Lust auf Halloween und die ganze Show, die um diesen Feiertag gemacht wird. Ihn nervt das ganze Spiel um diese eine Nacht im Zeichen des Spuks einfach nur - und er ist kurz davor, allen anderen den Spaß am Fest zu verderben. Das ist für Doug natürlich Anreiz genug: Mit erstaunlichem Enthusiasmus sucht er nach der perfekten Dekoration für das Haus, um den alten Mann mal so richtig zu erschrecken. Dabei schießt Doug jedoch mal wieder erheblich über das Ziel hinaus, denn der Papiergeist im Wohnzimmer erschreckt Arthur so derartig, dass er einen leichten Herzanfall erleidet und ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Kein Wunder, dass Doug sich schuldig fühlt, als er erfährt, warum Arthur Halloween so hasst. Deacon hat unterdessen einen kleinen Streit mit Kirby über die Wahl des richtigen Kostüms für Halloween. Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon) Marshaun Daniel (Kirby) Randy Kovitz (Dr. Davis) Robert Catrini (Sal) Originaltitel: The King of Queens Regie: James Widdoes Drehbuch: David Bickel, David Litt, Michael J. Weithorn Altersempfehlung: ab 12