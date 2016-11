RTL NITRO 12:00 bis 12:25 Comedyserie M*A*S*H Der Krieg ruft USA 1982 Live TV Merken Clayton Kibbee, der weltbekannte Kriegsreporter, besucht das M*A*S*H-Team. Durch seinen Beitrag will er die Menschen aus der Heimat zum Blut spenden animieren. Doch als er eine harmlose Geschichte über einen verunglückten Jungen zur Heldentat stilisiert, platzt Hawkeye der Kragen. Denn so etwas wie Heldentat gibt es im Krieg nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Alda (Hawkeye Pierce) Mike Farrell (B.J. Hunnicutt) Loretta Swit (Hot Lips) David Ogden Stiers (Charles Winchester) Harry Morgan (Potter) Jamie Farr (Klinger) William Christopher (Patrick Mulcahy) Originaltitel: M.A.S.H. Regie: Charles S. Dubin Drehbuch: Lee H. Grant, Larry Gelbart, Richard Hooker

