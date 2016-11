Animal Planet 04:05 bis 04:50 Dokumentation Der Feind in meinem Körper Meister der Verwandlung USA 2010 Merken Als die siebenjährige Manisha bei einer Eislauf-Show plötzlich ohnmächtig wird, bringen sie ihre Eltern sofort in ein Krankenhaus. Die Ärzte suchen händeringend nach der Ursache für den Kollaps und haben nach der Computertomographie beunruhigende Nachrichten: An Manishas Frontallappen hat sich eine Zyste gebildet. Ihr Gehirn ist mit Parasiten infiziert. Für gewöhnlich gelangen die Larven des Schweinebandwurms durch die Darmwand ihres Wirts in dessen Blutkreislauf, bevor sie sich im ganzen Körper verteilen. Offensichtlich sind die Schädlinge auf diesem Weg auch in den Kopf des Mädchens gelangt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dan Riskin (Himself) Lori Roberts (Herself) Manisha Roberts (Herself - Neurocysticercosis) Paul Carney (Himself) Margaret Hostetter (Herself) Joy Roberts (Herself) John Matthews (Himself - Racoon Roundworm) Originaltitel: Monsters Inside Me

