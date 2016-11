Animal Planet 15:45 bis 16:30 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Im Jagdfieber USA 2010 Merken Nur die "Ady Gil" kann den japanischen Walfängern noch folgen, seit diese ihre Boote kräftig aufgerüstet haben. Mit 15 Knoten droht das Flaggschiff der Japaner den Umweltschützern zu entwischen, deshalb ruhen jetzt alle Hoffnungen auf Kapitän Pete Bethune: Der Skipper soll seinen wendigen Trimaran so nahe an die sechs Decks hohe "Nisshin Maru" heranmanövrieren, dass seine Crew die Schiffsschraube mit einem Stahlseil blockieren kann. Für dieses riskante Manöver bleibt der Besatzung der "Ady Gil" allerdings kaum Zeit. Das Benzin der Tierschützer reicht nur noch für knapp 30 Minuten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars