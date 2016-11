Bayern 4 18:05 bis 19:00 Sonstiges Klassik-Stars Merken <bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie Es-Dur KV 184<ek><bk>Johann Christian Bach: "Sentimi, non partir - Al mio bene" (Philippe Jaroussky, Countertenor)<ek><bk>Hector Berlioz: "Rêverie et caprice" op. 8 (Julien Chauvin, Violine)<ek><bk>Johann Christian Bach: "Carattaco", Rezitativ und Arie des Carattaco aus dem 2. Akt (Philippe Jaroussky, Countertenor)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie g-Moll KV 183 In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Le Cercle de l'Harmonie, Jérémie Rhorer (Leitung)