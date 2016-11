SWR 23:15 bis 00:45 Tragikomödie Dreiviertelmond D 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Leben des 65-jährigen Taxifahrers Hartmut Mackowiak ist aus den Fugen geraten: Seine Frau hat ihn nach 35 Ehejahren verlassen - und das für einen anderen Mann. Auf einmal muss der Nürnberger sich noch einmal ganz neu im Leben orientieren. Nicht dass sein Alltag bislang besonders ereignisreich gewesen wäre: Der mürrische Mackowiak denkt vor allem in Schubladen, das Verhältnis zu seiner einzigen Tochter ist distanziert, seine wenigen sozialen Kontakte kommen ohne seine Frau rasch zum Erliegen. So ist er insgesamt recht erfolgreich darin, sich vor dem Leben zu verstecken, bis dieses an seine Tür klopft - in Gestalt der kleinen Hayat. Das türkische Mädchen wird von ihrer in Deutschland geborenen Mutter Gülen für einige Wochen bei ihrer Großmutter in Nürnberg untergebracht. Während Gülen in der Türkei ihr Leben ordnet, erleidet die Großmutter plötzlich einen Schlaganfall. Hayat spricht kein Deutsch und ist in der fremden Stadt vollkommen auf sich allein gestellt. Ihr einziger Bezugspunkt ist dieser schlecht gelaunte Taxifahrer, den sie durch Zufall wieder trifft. Gegen Hartmuts Willen heftet sich die Sechsjährige an seine Fersen. Hartmut ahnt nicht, dass Hayat sein ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. Fränkisch sprechende Dönerbudenbesitzer und der triste Tagesablauf eines verbitterten Taxifahrers - mit "Dreiviertelmond" wirft Christian Zübert ("Lammbock") einen humorvoll-ungekünstelten Blick auf den deutschen Alltag. 2011 erhielt der in Franken aufgewachsene Regisseur gleich zweimal den Grimme-Preis: für die "Tatort"-Folge "Nie wieder frei sein" und seine Verfilmung des Romans "Neue Vahr Süd" von Sven Regener. Nach diesen Fernseharbeiten kehrte er mit "Dreiviertelmond" zum Kino zurück. Hayat-Darstellerin Mercan Türkoglu (*2004) war während der Dreharbeiten im Herbst 2010 gerade einmal sechs Jahre alt. Die junge Berlinerin mit türkischen Wurzeln wurde aus Hunderten von Kindern ausgewählt - und absolvierte ihr Spielfilmdebüt gleich in einer Hauptrolle neben Elmar Wepper, der hier als griesgrämiger Taxler brilliert. Wie schon in Doris Dörries Drama "Kirschblüten - Hanami" zeigt Wepper, dass er nicht nur in TV-Serien unterhalten, sondern auch im Charakterfach glänzen kann. "Dreiviertelmond" ist eine BR/Arte-Koproduktion und erhielt 2011 den Bayerischen Filmpreis. Im Jahr darauf war Christian Züberts Film für den Deutschen Filmpreis nominiert. Auszeichnungen: Nominierung Deutscher Filmpreis 2012, "bester programmfüllender Spielfilm" "Bambi" 2012, Kategorie "Talent" (Mercan Türkoglu) Deutscher Regiepreis "Metropolis" 2012, Kategorie "beste Regie Kinofilm" (Christian Zübert) 11. Kinder-Medien-Preis "Weißer Elefant" 2012, beste Nachwuchsdarstellerin (Mercan Türkoglu) Publikumspreis, Festival du cinema allemand (Paris) Publikumspreis, Festival des deutschen Films (Madrid) Prädikat "besonders wertvoll", Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) Pressedossier unter www.br.de/pressedossiers In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elmar Wepper (Hartmut Mackowiak) Mercan Türkoglu (Hayat) Ivan Anderson (Gülen) Katja Rupé (Christa Mackowiak) Marie Leuenberger (Verena Mackowiak) Özay Fecht (Großmutter Nezahat) Siegfried Terpoorten (Thorsten Seiler) Originaltitel: Dreiviertelmond Regie: Christian Zübert Drehbuch: Christian Zübert Kamera: Jana Marsik Musik: Annette Focks Altersempfehlung: ab 6