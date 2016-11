SWR 22:00 bis 22:45 Magazin odysso - Wissen im SWR Leben 4.0 - Willkommen in der digitalen Welt D 2016 2016-11-03 05:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Experten sind sich einig: Die Gesellschaft steht am Übergang zu einer kulturellen Zeitenwende. Die Digitalisierung der Umwelt, von Alltag über Beruf bis zur Gesundheitsversorgung und den Verkehr schreitet immer weiter voran. Wer da nicht mithält, gilt heute schon als Außenseiter. "odysso" zeigt, welche Auswirkungen die Industrialisierung 4.0 auf das Leben haben wird, was sich verbessert und wo die Macht der Bits und Bytes die Privatsphäre, Arbeitsplätze und Selbstbestimmtheit womöglich gefährden. Wird schon morgen ein Roboter den Arzt ersetzen? Gibt es auf dem Bauernhof 4.0 bald keinen Landwirt mehr? Und wie ändert sich das Autofahren, wenn der Computer das Steuer übernimmt? "odysso" gibt Antworten und bringt Licht in das Dunkel der digitalen Welt, die die Menschen längst umgibt und sich jeden Tag weiter vernetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!