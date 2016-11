SWR 16:05 bis 17:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Mein Grüner Daumen: Dahlien überwintern / Wochenend-Wetter / Tiervermittlung / Filmbeitrag: Herbstzauber an der Mittelmosel / Kaffee-oder-Tee Quiz / Besser Leben: Rententag Die ganze Welt der Rente in 5 Broschüren D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mein Grüner Daumen: Dahlien überwintern. Mit Heike Boomgaarden, Gartenbauingenieurin. Dahlien gehören in jeden Bauerngarten und sind bei uns die Herbstblumen schlechthin, aber sie kommen nicht von hier und sie mögen es nicht kalt! Heike Boomgaarden zeigt heute bei Kaffee oder Tee, wie man Dahlien am besten über den Winter bringen kann. Wochenend-Wetter. Mit Ann-Kathrin Kienzle, SWR3 Redaktion Wetter. Ann-Kathrin Kienzle spricht über das derzeitige Wetter und das kommende Wochenend-Wetter. Tiervermittlung. Mit Waltraud Siebeneicher, Tiere brauchen Freunde e.V. Waltraud Siebeneicher hofft, dass die vorgestellten Tiere ein neues, gutes Zuhause finden. Filmbeitrag: Herbstzauber an der Mittelmosel Die Mosel ist bekannt für die Produktion erlesener Weine. Gerade die junge Generation an Nachwuchswinzern will das Potential, das die Region hat, noch weiter ausschöpfen und entwickelt viele interessante Ideen um die Weinproduktion weiterzuentwickeln. Mitten in einer wunderschönen Landschaft. Kaffee-oder-Tee Quiz. Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten). Besser Leben: Rententag. Die ganze Welt der Rente in 5 Broschüren Mit Wilhelm Schild, Deutsche Rentenversicherung. Die Rentenversicherung hält ein großes Angebot an Informationsbroschüren bereit. Wilhelm Schild hat die aus seiner Sicht fünf wichtigsten Informationsschriften einer Hitliste zusammengestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jens Hübschen Gäste: Gäste: Heike Boomgaarden (Gartenbauingenieurin), Ann-Kathrin Kienzle (SWR3 Redaktion Wetter), Waltraud Siebeneicher (Tiere brauchen Freunde e.V.), Wilhelm Schild (Deutsche Rentenversicherung) Originaltitel: Kaffee oder Tee