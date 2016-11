SWR 11:35 bis 12:25 Dokusoap Das Waisenhaus für wilde Tiere Abenteuer Afrika D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Auf der Farm Okutala ist heute Präzisionsarbeit von Volontärin Dagmar gefordert. Sie darf die Kleinsten der Kleinen füttern: das Siebenschläfer-Baby Socki und Baumhörnchen Cookie. Die Mäulchen sind so winzig, dass man eine Spritze zum Füttern benutzen muss. Socki kühlt schnell aus. Nach der Fütterung geht's gleich zurück in seine warme Socke. Auf Harnas geraten die Leopardengeschwister Hellboy und Matsumi sich andauernd in die Haare. Hellboy ist in der Pubertät und möchte sein eigenes Revier. Ein Griff zum Wasserwerfer wirkt bei einem Streit Wunder. Und dann ein Notfall: Wildhund Tom wurde von anderen Wildhunden angegriffen und schwer verletzt. Tom ist ohnehin ein Sorgenkind und jetzt noch das! Als der Transport in die Tierklinik startet, ist nicht sicher, ob Tom überleben wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Waisenhaus für wilde Tiere

