SWR 07:50 bis 08:20 Dokumentation made in Südwest Vom Rhein auf den Ozean - Die Schiffsantriebe von Schottel D 2016 2016-11-03 10:20 Stereo 16:9 Merken Sie fahren auf allen Weltmeeren und Flüssen: Schiffe mit den Propellerantrieben der Firma Schottel. Große Frachter, Passagierschiffe, Fähren und Ausflugsboote sind mit den tonnenschweren Antrieben ausgestattet. Die Firma, die in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts als kleine Werft in Spay am Rhein begann, ist heute zu einem Marktführer in Sachen Schiffsantriebe geworden - mit Produktionsorten auf der ganzen Welt. Das kleine beschauliche Spay ist dabei immer der Ort des Stammhauses geblieben. Für die Produktion ist das Gelände mittlerweile zu klein. Deshalb hat Schottel neu und groß gebaut, nur 30 Kilometer entfernt, im Hunsrückörtchen Dörth, wird seit 2015 gefräst, gestanzt, montiert und verpackt. Vom Hunsrück aus gehen die Schiffspropeller dann in die Häfen in aller Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: made in Südwest

