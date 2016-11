TLC 23:50 bis 00:40 Serien Wenn Liebe tötet Spiel mit dem Tod USA 2013 Merken Der Ex-Polizist Jerry Cassaday arbeitet in einem Casino in Reno, Nevada. Sein ganzes Leben befindet sich in einer Abwärtsspirale, bis er Sharee Miller kennenlernt und sich Hals über Kopf verliebt. Obwohl die hübsche, junge Frau verheiratet ist und Hunderte Kilometer entfernt lebt, beginnen die beiden eine heiße Internet-Affäre. Als sie sich dann eines Tages in Reno treffen, ist es ganz um Jerry geschehen. Doch die Sache geht nicht lange gut: Sharees gewalttätiger, krimineller Ehemann kommt den beiden auf die Schliche und schäumt vor Wut. Noch weiß er aber nicht, dass seine Frau von Jerry schwanger ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Katt (Jerry Cassaday) Ryan Jennifer (Sharee Miller) Harry L. Seddon (Chuck Miller) Kevin Cusick (Bruce Miller) Paul Janczewski (Himself -- co-author of Fatal Error) Cynthia Shaw (Casino Patron) Quinton Flynn (Narrator) Originaltitel: I'd Kill For You